İSKİ'den 'fatura' açıklaması

İstanbul'da son iki ayda su faturalarına yansıyan kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin (KSUB) vatandaşın dikkatini çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bu bedelin daha önce de alındığı, ancak faturada ayrıca gösterilmediği belirtildi.

İSKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

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Son dönemde bazı İstanbulluların, sosyal medya üzerinden, 'KSUB' hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıkları gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili idaremizce gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte, son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygıyla duyurulur." Sputnik