Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 15:03
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (30), Ziyagökalp Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.
A.K, adrese düzenlenen operasyonda, evin tuvalet havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız