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Araçtaki tüfeğin ateş almasıyla öldüğü öne sürülen sürücünün babası ve amcasına adli kontrol

Bolu'nun Mengen ilçesinde dün kaza yaptığı kamyonetteki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülen sürücünün babası ve amcası adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 15:30
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Araçtaki tüfeğin ateş almasıyla öldüğü öne sürülen sürücünün babası ve amcasına adli kontrol

Ağaç kesim işi için dün birlikte Akçakoca Yaylası'na giderken kaza yapan ve araçtaki tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği iddia edilen Serkan G'nin (33) gözaltına alınan babası Ramazan (67) ve amcası Hasan G'nin (71) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ramazan ve Hasan G, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Ağaç kesim işi için dün babası Ramazan (67) ve amcası Hasan G. (71) ile Akçakoca Yaylası'na giden Serkan G'nin (33) kullandığı kamyonet, yağmurun etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak toprak zemine çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmındaki tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu öne sürülen sürücü Serkan G. hayatını kaybetmişti.

Olayın kasıtlı ya da kazara olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, alkollü oldukları tespit edilen baba ve amcayı gözaltına almıştı.

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