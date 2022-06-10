Erdoğan: Kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Temelleri 22 yıl önce atılan birliğimiz, 19 yıldır da fiilen faaliyet göstermektedir. Bugün 30 farklı ülke ve bölgeden yaklaşık 1200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline gelen birliğimiz, kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer almaktadır. Birliğimiz, Balkanlar'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki dost ve kardeş belediyelerin aralarındaki işbirliğini geliştirmesine vesile olmaktadır.

Yeni programlar ve projelerle etki sahasını genişleten birliğimizin, ülkelerimiz, şehirlerimiz ve insanlarımız arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyuyorum. Hiç şüphesiz birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Bilindiği gibi Türk Konseyi, 2011 yılında ilk zirve toplantısını yaparak resmen faaliyete geçmişti. Konsey, geçtiğimiz yıl İstanbul'daki 8'inci zirvesindeki aldığı bir kararla adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi.

Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin 30'uncu yılında yapılan bu değişiklik, Türkmenistan'ın da teşkilata gözlemci üye olarak katılmasıyla çok daha anlamlı hale geldi. Zirve toplantısında onaylanan Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi de teşkilatın geleceğine ilişkin önemli bir adım oldu.

Binali Yıldırım kardeşimizin ülkemiz adına yer aldığı Aksakallıllar Heyetini de maziden atiye kurduğumuz köprünün bir sembolü olarak görüyorum. Hükümetler düzeyinde yürütülen çalışmaların, belediyelerle tabana yayılmış olmasından memnuniyet duyuyorum. Halihazırda 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nın vizyonunun erişeceği genişliğinde bir işaret olarak değerlendiriyoruz. Tabii burada kökleri öyle birkaç asırlık değil, binlerce yıllık ortak geçmişe dayalı bir güçten bahsettiğimizi unutmamalıyız. Karşımıza aradan geçen onca zamana ve yaşanan nice badirelere rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler aynı gönül bağı etrafında buluşan toplumlar gerçeği var.

Bu tablo aynı zamanda bize hepimizi çok daha parlak bir geleceğin beklediğine de işaret ediyor. Beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize, ortak hayallerimize, bütün bunlara sahip çıktığımız sürece kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz.

Ayrı düşmemize yol açan hadiselerden çıkardığımız dersler, bundan sonraki yol haritalarımızda bize en büyük rehberdir. Milli şairimiz Mehmet Akif, şöyle diyor: Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.

Evet, bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün çevremizde olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz.

Şayet bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini hep birlikte görebiliriz.