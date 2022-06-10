ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde
ABD enflasyonu mayıs ayında yüzde 8,6 gelerek, piyasa beklentilerini aştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Haziran 2022 15:41
ABD mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD Enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD'de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız