Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü
Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 15:54
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.
Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız