Fırıncılar 4 TL olmasını istiyor, 3 buçuk TL'ye ekmek satan fırınlara ceza yağdı

Zabıta ekipleri, 200 gram ekmeğe 50 kuruş zam yapılarak 3,5 TL'den satılması üzerine fırınlarda denetim yaptı. Zammın yasal olmadığı belirtilerek ekmeği kendi belirledikleri fiyattan satan fırıncılara 581'er TL para cezası kesildi.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, mart ayında alınan karar doğrultusunda 200 gram ekmeğin satış fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini belirterek, "Son günlerde gelen ihbarlar üzerine fırınlarda ekmeğin 3.50 TL'ye satıldığı ihbarı aldık. Belirlenen gramaj ve fiyat tarifesine uymayan fırıncı esnafına tutanak tutularak cezai işlem uyguluyoruz" dedi.

Fırın işletmecisi Mustafa Kozanoğlu, girdilerin çok yüksek olduğunu belirterek, "Biz zarar ediyoruz. Elektrik faturamız yakıt giderimiz çok arttı. Ben de istiyorum ekmek 2,50 TL'ye düşsün ama kurtarmıyor. Kurtarmadığı için biz bunu yapmak zorunda kaldık. Ben kurtarmadığı için 3.50 TL'ye satıyorum. Millete ekmek yok diyemem yapmak zorundayım ayakta durabilmek için" diye konuştu.

Denetimde ceza uygulanan bir başka fırıncı Salih Dilci ise, "Bütün girdilerimize zam geldi. Sadece 50 kuruş zam uyguladık. Ekmek çıkaramayacak duruma geldik" ifadelerini kullandı.

Kozan Fırıncılar, Tatlıcılar, Pastacılar, Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Yorulmaz ise 2 hafta önce ekmeğin 4 TL olması için Adana Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine başvurduklarını belirterek, "Biz de acil şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinde 4 lira 5 lira. Biz vatandaşa ulaştırabilmek için en az seviyede zam uyguladık. Devletten aldığımız unda bile artış var. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra ekmek 3 lira satılacak denirse bakkal ve bayilere ekmek vermeyeceğiz. Bizim bunu bu fiyata satma şansımız yok" dedi.