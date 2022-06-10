Annesini iple boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Bursa'nın Nilüfe ilçesinde iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 21:33
Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.
Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının iple boğulduğu tespit edildi.
Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğünü itiraf eden genç Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız