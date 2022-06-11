11 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, partinin eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenaze törenine katılacak, Çaycuma Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.09/Zonguldak/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış töreni ile AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Uşak/11.00/14.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlenecek basın bilgilendirme toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi sergilerini ziyaret edecek, Lüleci Hendek Caddesi'nde duvar boyama etkinliğine katılacak ve Galata Mevlevihanesi'nde "Sema, Semah, Devran" gösterisini izleyecek.

(İstanbul/17.00/18.00/19.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bilecik/11.00/11.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaretinin ardından A Para Sohbetleri Programı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Nebati, Uluslararası İş Forumu- II. Türk-Arap İş Zirvesi'ne iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Gaziantep/14.30-21.45)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5. Etnospor Kültür Festivali ve 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/12.30/17.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı şantiyesini, Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerleri ile belediyeyi ve bölgedeki esnafı ziyaret edecek.

(Artvin/11.00-17.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Van/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

(Prag)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

(Lüksemburg/21.45)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 4. ve son maçında deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak.

(Poprad/18.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 3. maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda sürecek.

(İstanbul/11.00)

5- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabında kadınlar ve erkeklerde finaller yapılacak.

(Ankara/10.10/16.10)

6- Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)