11 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Sevgi YİGİT görevlendirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Müfettişleri Ali TOKGÖZ, Ali Serkan ERDOĞAN, Ali SARI, Halil KABADAYI ve Ali Osman AZTEKİN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Hazine ve Maliye Müfettişleri atanmıştır.

10/6/2022 TARİHLİ VE 2022/296 SAYILI KARARIN EKİ

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Onur BAHADIR atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK ve Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN atanmıştır.

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI