Beş oturuma katılmadı, Semra Güzel'in vekilliği düşürülecek
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik süreç başladı
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 11 Haziran 2022 07:55
Meclis Genel Kurulunda bir ay içinde beş birleşime mazeret bildirmeden katılmayan Güzel'in durumu önümüzdeki hafta perşembe günü yapılacak Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirilecek.
Başkanlık Divanında, Güzel'in beş birleşime katılmadığına yönelik tespit yapılacak,ardından Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna bildirilecek. Karma Komisyon, Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar alırsa, buna yönelik hazırlanan rapor genel kurula sunulacak. Genel kurulda yapılacak oylamada salt çoğunlukla karar alınırsa, Güzel'in milletvekilliği düşürülecek.
AK Parti kurmayları "Semra Güzel'in dosyası Meclis tatile girmeden genel kurula gelecek" dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız