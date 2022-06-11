AK Parti'den illerde yeni milletvekili adayı profili çalışması
AK Parti'den illerde yeni milletvekili adayı profili çalışması
Brita ile yılda 2400 TL tasarruf edin
Brita ile yılda 2400 TL tasarruf edin
Sponsorlu İçerik
GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL
GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL
Milyonlarca çalışan ara zamma kilitlendi
Milyonlarca çalışan ara zamma kilitlendi
Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı
Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yayımlandı
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yayımlandı
11 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
11 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Kaymakamın, FETÖ'den gözaltına alınan gelir uzmanı eşi serbest
Kaymakamın, FETÖ'den gözaltına alınan gelir uzmanı eşi serbest
Türk Polis Teşkilatı'nda intihar oranları düştü
Türk Polis Teşkilatı'nda intihar oranları düştü
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan 'helikopter' açıklaması: Arama çalışmaları sürüyor
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan 'helikopter' açıklaması: Arama çalışmaları sürüyor
Erdoğan: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye haber gönderdi
Erdoğan: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye haber gönderdi
BDDK'nın yeni adımı taşıt kredi oranlarını yükseltti
BDDK'nın yeni adımı taşıt kredi oranlarını yükseltti
Gelire endeksli senedin koşulları belli oldu
Gelire endeksli senedin koşulları belli oldu
Dolar 17 TL sınırına geriledi
Dolar 17 TL sınırına geriledi
Benzin ve LPG'ye zam! Benzin 28 TL'yi geçti
Benzin ve LPG'ye zam! Benzin 28 TL'yi geçti
'Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek'
'Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek'
Makam odasında 'haciz' yapılan Belediye Başkanı'ndan açıklama
Makam odasında 'haciz' yapılan Belediye Başkanı'ndan açıklama
YÖK Başkanı: Hocalar, fil dişi kulelerinde yaşayan insanlar değil
YÖK Başkanı: Hocalar, fil dişi kulelerinde yaşayan insanlar değil
Bursa'da meslek lisesini tercih eden 5 bin öğrenciye burs
Bursa'da meslek lisesini tercih eden 5 bin öğrenciye burs
Başhekim yardımcısına 'kadınları aşağıladığı' iddiasıyla suç duyurusu
Başhekim yardımcısına 'kadınları aşağıladığı' iddiasıyla suç duyurusu
Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
'Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor'
'Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor'
'Çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar'
'Çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar'
YÖK Başkanı Prof. Özvar'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
YÖK Başkanı Prof. Özvar'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İSKİ'den 'fatura' açıklaması
İSKİ'den 'fatura' açıklaması
'Küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz'
'Küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz'
İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı
İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı
Sağlık çalışanları hakkında teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda
Sağlık çalışanları hakkında teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda
KPSS-2022/9 tercih süreci başladı
KPSS-2022/9 tercih süreci başladı
81 ile düğün, nişan, asker uğurlaması genelgesi
81 ile düğün, nişan, asker uğurlaması genelgesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Milyonlarca çalışan ara zamma kilitlendi

Enflasyondaki hızlı artış, alım gücünü eritirken bazı özel sektör şirketleri çalışanlarını korumak için 'ara zam' kararı alıyor. Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek asgari ücrete ara zam beklentisi de arttı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 11 Haziran 2022 07:58
Yazdır
Milyonlarca çalışan ara zamma kilitlendi

Yüksek enflasyonla mücadele sürerken, yüzde 75'e yaklaşan enflasyonun erittiği ücretlerde artış beklentisi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünden sonra temmuz ayında maaş zammı dönemi olan memurlar, memur emeklileri ile SGK kapsamındaki bütün emekliler ilk altı ayda gerçekleşecek

enflasyonun üzerinde zam beklentisine girdi. Bunun yanı sıra mart ayında gündeme getirdiğimiz ve temmuzda 'asgari ücrete ara zam' çalışmaları da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bunun yanı sıra özel sektörde de ara zam çalışmaları arttı. Birçok iş yeri, yılın ilk altı ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde çalışanlarının enflasyonla eriyen ücretlerini dengelemek için 'ara zam' ya da 'refah payı' adı altında çalışma yapmaya başladı. Birçok sektörde iş dünyasının yüzde 15 ile yüzde 40 arasında zam yapması bekleniyor. Bazı şirketler mayıs ayından itibaren kayıpları telafi etmek için hazırlıklarını yaptı ve haziran maaşlarını zamlı yatırdı. Temmuzda artması muhtemel olan asgari ücret, özel sektörde diğer maaşların da en az bu ücretteki artış oranı kadar yukarı taşınmasını gündeme getirecek.

VERGİ TEŞVİKİ TALEBİ

Çalışanlarının gelirini artırmak isteyen, ancak rekabetçilik sebebiyle bu konuda zorlanan şirketler ve iş dünyası temsilcileri de "Her işveren çalışanının mutlu olmasını ister. Ancak enflasyonist ortamda şirketler de zorlanıyor. Devlet, çalışanına zam yapması kaydıyla özel sektöre teşvik verebilir. Tabii bu teşvikin, amaca uygun olup olmadığını sıkı takibi şartıyla. Böyle bir adım şirketleri zam konusunda teşvik eder" görüşü dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refaha ilişkin açıklamasında bütün çalışanların durumlarının gözden geçirileceğini, sosyal yardım şemsiyesinin genişletileceğini ve hiçbir vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade etmişti.

ŞİRKETLER YÜZDE 30'A VARAN ARTIŞ YAPIYOR

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) üyesi firmalardan bazıları ortalama 7 bin lira olan maaşları yüzde 20 civarında artırmayı planlıyor. TGSD Başkanı Ramazan Kaya, kendi şirketi olan TYH Tekstil'de en az yüzde 20 ve üzerinde zam planladıklarını açıklamıştı. Hareketlilik, sektörün tamamına yayıldı. İHKİB Başkanı olan ve TİM Başkanlığına aday olan Mustafa Gültepe de sektörde yüzde 15-25 arasında ara zam yapılacağına dair çalışma olduğunu ifade etti. Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise "Çalışanına zam yapana bir teşvik planlaması yapılabilir. Zam yapmayan teşvikten faydalanmasın. Bu şekilde bir çalışma yapılabilir" görüşünü dile getirdi. Ayakkabı Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı da sektör genelinde maaşların asgari ücretin en az yüzde 30 üzerinde olduğunu belirtirken, yüzde 20-30 zam yapmayı planladıklarını da dile getirdi. Kazım Taycı yönetimindeki TAYAŞ Gıda ise çalışanlarına bir e-posta göndererek brüt asgari ücreti 5.004 liradan 6.114 liraya çıkardıklarını bildirdi. Sosyal haklarda da aynı oranlarda düzeltmeler yapıldı. Ara zam yapan şirketler arasında Kale Grubu da yer aldı. Şirket, zammın bir bölümünü mayısta yansıttı. Kalan kısmını temmuzda ödemeyi planlıyor.

EMEKLİLER DE YÜZDE 50 BEKLİYOR

SK ve Bağ-Kur emeklileri, geçmiş altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Beş aylık enflasyon ise yüzde 35,6 seviyesinde. Haziran enflasyonunun yüzde 4 civarında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 40 zam alacak. Cumhurbaşkanı'nın "vatandaşlar ı enflasyona ezdirmeyeceğiz" taahhüdüne paralel olarak bu kapsamdaki emeklilerin en düşük zam beklentisi yüzde 50 civarında. Memur ve memur emeklileri de yüzde 4 zamma ilave olarak altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar fark aldığı için bu kesimin alacağı zam en az yüzde 45'i bulacak. Bunun üzerine ne kadar refah payı ekleneceği de merak konusu. Öte yandan Ocak 2022 zammı döneminde en düşük emekli maaşı 2.500 liraya çıkarılmıştı. Bu miktarda da artış bekleniyor.

ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEMELİYİZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için şirketlerde de gerekli tedbirin alınması gerektiğini söyledi. Gayrisafi katma değerden ücretlilerin aldığı payın salgının da etkisiyle yüzde 31,5'e indiğini belirten Avdagiç "Oluşan refah artışından, büyümeden toplumun bütün kesimlerinin eşit faydalanmasını sağlamak hepimizin görevi. Sadece devletimiz değil biz de çalışanlarımızı, yani birlikte artı değer ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için şirketlerimizde gerekli tedbiri almak mecburiyetindeyiz. İş dünyası olarak çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı gözden geçirmeliyiz" dedi.

CANAN ERASLAN

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
10 soruda gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi
10 soruda gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi
Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı
Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı
TIR şoförleri kameradan memnun
TIR şoförleri kameradan memnun
GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL
GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL
Sabah Gazetesi: TL'ye güvenen kazanacak! Ekonomide KİT heyecanı yüzde 25 kar
Sabah Gazetesi: TL'ye güvenen kazanacak! Ekonomide KİT heyecanı yüzde 25 kar

Bu Habere Tepkiniz

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
Brita ile yılda 2400 TL tasarruf edin.

Brita ile yılda 2400 TL tasarruf edin.

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=ustmanset&utm_campaign=2400TL-Haziran22-iyisuicin
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Danıştay, yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişik 20. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "stratejik personel bakımından... Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz." ibaresinin iptali isteminde kararını verdi.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: Melek Filo

Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: Melek Filo

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, "Melek Filo" olarak bilinen 203. Filo Komutanlığındaki timler, Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşanan afetler sonrası tahliye çalışmalarında aktif rol oynuyor.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
DSÖ'den Maymun çiçeği virüsü için maske önerisi

DSÖ'den Maymun çiçeği virüsü için maske önerisi

Maymun çiçeği vakalarında artış sürüyor. Son olarak komşu Yunanistan'dan ilk vaka haberi geldi.