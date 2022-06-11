Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı
Balıkesir'de, engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattıkları, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdükleri iddiasıyla yakalanan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Haziran 2022 08:30
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.
Engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattığı, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdüğü iddia edilen 21 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla salıverildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız