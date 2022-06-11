GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcıların TL cinsi varlıklara yönelimini teşvik etmek amacıyla ihraç edeceği Gelire Endeksli Senet (GES) konusunda ayrıntıları açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 Haziran - 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

GES HAMLESİNDE KAZANÇ, KAR ORANI VE TARİHLER BELLİ OLDU

Senetler için asgari talep tutarı 1000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

GES'TE ASGARİ TALEP TUTARI 1000 TL

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak.

HASILAT PAYI TUTARI

Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler şöyle:

"GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin lira, (DHMİ'den sağlanan gelir tahmini 565 milyon 993 bin lira ve KEGM'den sağlanan gelir tahmini 308 milyon 151 bin lira olan gelir tahmini tutarı baz alınacak.

Hazal Ateş