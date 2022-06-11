Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı
Tüketici kredisi işlemlerinde alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildİ
Eklenme : 11 Haziran 2022 09:38
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden yüzde 10 BSMV alınacak. Söz konusu oran, yüzde 5 olarak uygulanıyordu.
Karar, bugünden itibaren kullanılacak tüketici kredilerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız