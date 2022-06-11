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Çekim için götürdüğü kuzuyu bin 650 metreden böyle düşürdü

Çekim için götürdüğü kuzuyu bin 650 metreden böyle düşürdü Ayağı takılan Adanalı kebapçı kuzuyu uçurumdan düşürdü Cihangir Korkmaz: "Düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı" Adanalı kebapçı, çekim için gittiği Gülek Kalesi'nde ayağının takılması sonucu bin 650 metreden kuzuyu düşürdü

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Haziran 2022 14:43
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Ayağı takılan Adanalı kebapçı kuzuyu uçurumdan düşürdü

Cihangir Korkmaz:

"Düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı"

ADANA - Adanalı kebapçı, çekim için gittiği Gülek Kalesi'nde ayağının takılması sonucu bin 650 metreden kuzuyu düşürdü. O anlar sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, sosyal medyayı aktif kullanarak Adana Kebabının tanıtımı için yoğun çaba harcıyor. Ülkenin tarihi ve turistik mekanlarında Adana Kebap yapan Cihangir Korkmaz, son olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda olan Gülek Kalesi'ne gitti.

Uçurumun kenarında duruyor hissi veren kalede kuzu çevirme yapmak isteyen Korkmaz, aracından çıkarttığı kuzuyu uçurumun kenarına götürmeye başladı. Tam uçurum kenarına geldiğinde ayağı takılan Korkmaz, bin 650 metreden kuzuyu düşürdü. Kameraların kayıtta olduğu o anları Korkmaz, sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, binlerce yorum aldı.

"Çekim yarım kaldı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Cihangir Korkmaz, "Biz her ay düzenli olarak Adana'nın kültürünü tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere gidiyoruz. Bu sefer de Gülek Kalesi'ne çıkmaya karar verdik. Kuzu çevirme yapacaktık. Ancak düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı. Tam kuzuyu götürürken ayağım takıldı ve kuzu elimden aşağı düştü. O anki korkuyla kuzumuz gitti. Çekimde yarım kaldı ve geri dönüp kuzu aldık" diye konuştu.

Öte yandan, Cihangir Korkmaz, videonun sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni almasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

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