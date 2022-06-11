Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt'ta

Siyah beyazlıların 21 yaşındaki genç milli sol beki Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Uzun süredir adı yurt dışından çeşitli kulüplerle anılan Rıdvan, Eintracht Frankfurt'ta.

Bu transfer için Beşiktaş, Bundesliga ekibiyle 6.5 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı.

Kaynak: TRT Spor