THY'den kurum içi taziye ilanına ilişkin açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün:65 bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizde çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok arkadaşımız var. Biri yaklaşık 25 yıldır, diğeri ise 15 yıldır şirketimiz için emek veren Şimşek aileleri de onların arasında Ne üzücü ki babalarının kaybıyla akan gözyaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 bin kişilik THY ailesinde çalışırken tanışarak yuva kuran pek çok kişinin bulunduğunu belirtti.

Biri yaklaşık 25, diğeri ise 15 yıldır THY için emek veren "Şimşek" ailelerinin de onların arasında yer aldığını bildiren Üstün, "Ne üzücü ki babalarının kaybıyla akan gözyaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.