Ankara'da sel felaketinde acı haber!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara'da sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Haziran 2022 19:20
Çataklı sosyal medya paylaşımında: Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.Allah rahmet eylesin. Mesajını paylaştı.
AFAD'dan 21, JÖAK'tan 23 personel olay yerine intikal ederek arama çalışmalarına başladı.
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Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle, 1️1️2️ Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 2️2️1️7️'ye ulaşmıştır.AFAD (@AFADBaskanlik) June 11, 2022
Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD'dan 21, JÖAK'tan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir.