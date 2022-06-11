İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ankara'daki sağanakla ilgili son durumu paylaştı

Çataklı: İl genelinde 1939'u 112 üzerinden itfaiyeye, 278'i AFAD il müdürlüğüne olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı.

Bir vatandaşımızın sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı. Bunun için AFAD'dan 21 personelimiz, JAK'tan da 23 personelimiz olay yerine intikal etti, arama çalışmaları halen devam ediyor...

Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlediği basın toplantısında, Ankara ve çevresinde etkili olan sağanağa ilişkin son durumu paylaştı.

Sağanak nedeniyle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Çataklı, özellikle Çankaya ilçesinde saat 14.30'dan sonra metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.

Çataklı, "İl genelinde 1939'u 112 üzerinden itfaiyeye, 278'i AFAD il müdürlüğüne olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı. Bunlar çoğunlukla su baskını, ağaç devrilmesi, çatı uçması, araç zarar görmesi gibi... İnsanların mahsur kalmalarına yönelik ihbarlar da oldu." diye konuştu.

- "Bir kişi sel sularına kapıldı, arama çalışmaları devam ediyor"

Ankara'da selde kaybolan bir vatandaşın da bulunduğunu bildiren Çataklı, şunları kaydetti:

"Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında maalesef bir vatandaşımızın sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı. Bunun için AFAD'dan 21 personelimiz, Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) da 23 personelimiz şu anda olay yerine intikal etti ve arama çalışmalarını başlattılar. Arama çalışmaları halen devam ediyor, kısmi bir yağış da var o bölgede. Arama çalışmalarının başında da Ankara İl AFAD Müdürümüz var. Yani bir vatandaşımızın kayıp olduğuna dair bir bilgimiz var, vatandaşımızı arama çalışmalarımız devam ediyor."

- "Yağışlı hava gece ve yarın da etkili olacak"

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, meteorolojik uyarılara göre, yağışlı havanın gece yarısından sonra yine etkili olmasının beklendiğini vurguladı.

Çataklı, gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyinde kuvvetli sağanağın etkili olmasının beklendiğini belirtti. Çataklı, öğle saatlerinden sonra da Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanabileceğini söyledi.

"Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde meteorolojinin yarın da dahil olmak üzere bir uyarısı var" diyen Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakinen takip ettiğini vurguladı.

- "Yağışlar 40 yerleşim yerinde etkili oldu"

Çataklı, şu ana kadar Ankara ve çevresinde 40 yerleşim yerinde yağışların etkili olduğunu, Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimine (SAKOM) ulaşan bir yaralı bilgisinin ise bulunmadığını aktardı.

SAKOM'a yaralıların ambulanslarla taşınması durumunda bilgi girildiğini belirten Çataklı, "Kendi imkanlarıyla veya ambulans dışında farklı şekillerde hastanelere müracaat etmiş hafif yaralı 3 kişi var ama hayati tehlikeleri bulunmuyor." açıklamasında bulundu.

- Kırıkkale'de tüm vatandaşlara sesli uyarı mesajı gönderildi

Çataklı, Trabzon'da 2 Haziran'da yapılan "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı"nda bütün operatörler üzerinden uyarı gönderme mesajı uygulamasının denendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu uyarı sistemini yağışların Ankara'dan sonra devam edeceği istikamet olan Kırıkkale'de denedik. Bütün operatörler üzerinden vatandaşlarımıza sesli bir uyarı mesajı sistemi üzerinden gönderdik. İl genelinde etkili yağış beklendiğini, vatandaşlarımızın tedbirli tedbirli olması gerektiği yönünde de uyarılarımızı ilettik."

- "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var"

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "AFAD hem Başkanlıkta hem de illerimizde teyakkuz halinde süreci takip ediyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarında fayda var. İnşallah kazasız, belasız bu süreci atlatırız ama özellikle vatandaşlarımızın tedbirli olması, meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var." uyarısında bulundu.