ABB, yarın yapılacak 110 projenin temel atma ve açılış törenini iptal etti

Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım töreni, kentimizde süren fırtınalı yoğun yağışlar ve sonrasında meydana gelen ağır hasarlar nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

📣 Ankarada yaşanan fırtına ve yoğun yağışların olumsuz etkileri ile yarın düzenlenecek olan etkinliğin iptali konusunda DUYURU pic.twitter.com/MUm0WHqOwj Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 11, 2022