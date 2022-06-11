Kılıçdaroğlu'ndan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Haziran 2022 22:00
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız