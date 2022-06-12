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Ünlü oyuncuya taksiciden kısa mesafe dayağı!

Oyuncu Hakan Yufkacıgil, kısa mesafe yolculuk yapmak istediği gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksi şoförüyle aralarında yaşanan kavgada aldığı darbeler yüzünden burnu kırılan, el bileği ve parmaklarında çatlaklar oluşan oyuncu, şoförden şikayetçi oldu

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Haziran 2022 08:30
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Ünlü oyuncuya taksiciden kısa mesafe dayağı!

Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil, 21 Ocak günü gece 03.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde bir taksiye binmek istedi.

Bunun için 34 TC... plakalı ticari taksiyi durduran oyuncu, taksiye bindikten sonra Akatlar durağına gitmek istedi. İddiaya göre; taksi şoförü kısa mesafe olduğu için ünlü oyuncuyu araçtan indirmek istedi. Yufkacıgil ise "Araçtan inerim ancak seni polise şikayet edeceğim" diyerek şoföre tepki gösterdi.

Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran ünlü oyuncu, bu sırada yine taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Taksiden inerek ünlü oyuncunun yanına giden şoför ile oyuncu arasındaki tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yoldaki diğer sürücüler kavgaya müdahale etmek istediğinde ise genç oyuncu aldığı darbenin etkisiyle kendisinden geçti.

Gözlerini açtığında hastanede olan Yufkacıgil'in burnunda kırık, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, kendisini darp eden taksi şoföründen şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ESAS DARP EDİLEN BENİM'

Şoför Burak D. ifadesinde oyuncunun aşırı alkollü olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu: "Aracın ön kaputuna kendini attı ve video çekmeye başladı.Aşırı alkollü olduğu için tutup aracın önünden çekilmesini söyledim. Bana sinkaflı küfürler etti. Diğer araç sürücülerine de küfür etmeye başladı.Bu sırada bana saldırdı. Aldığım darbe nedeniyle kafamdan yaralandım.Aracıma vurduğu için maddi zarara uğradım.Şahsı kimin dövdüğünü bilmiyorum, ben oradan ayrılmıştım."

DİLEK YAMAN DEMİR

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