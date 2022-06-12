Eskişehir'de yangın çıkan otel kullanılamaz hale geldi
Eskişehir'de kent merkezindeki otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 15:32
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar Caddesi'ndeki tek katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otelin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız