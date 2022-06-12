Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi

Dün Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu şehrin birçok bölgesinde sel felaketi ve su baskınları meydana geldi. Yaşanan olaylardan yalnızca insanlar değil hayvanlar da etkilendi. Bazı hayvan barınaklarını su basmasıyla barınakta yaşayan hayvanlar zarar gördü.