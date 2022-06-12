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Derya Yanık: Çocuk işçiliği ile mücadele ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hayata merhaba diyen her çocuğun kulağına ezan okunur ve güzel bir isim verilir. O çocuk ailesine göz aydınlığı ve umut olur. Onların iyi yetişmeleri, ahlaklı, dürüst, faydalı ve çalışkan insanlar olarak hayata katılmaları, bizim en büyük zenginliğimizdir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 17:58
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Derya Yanık: Çocuk işçiliği ile mücadele ediyoruz

Yanık, Çanakkale'deki Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda oluşturulan "Çocuk Hakları Sokağı"nın açılışı ve Çocuk Buluşması etkinliğine katıldı.

Törene katılan çocukların neşesini ve heyecanını görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bakan Yanık, "Çocuk Hakları Sokağı, çocukların ilgisine çok mazhar olacak. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna şahitlik eden, bütün zorluklara karşı kale gibi duran şehrimiz, Çanakkale'mizde bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yad etmek istiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Destanlara konu olan tarihi ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Çanakkale'mize 2021 yılında yine gurur verici bir eserimizin açılışı için gelmiştik. Üzerinden henüz bir yıl geçmeden bu defa çocuklarımız için bu güzel şehirdeyiz. Çanakkale'ye layık özel bir projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Derya Yanık, Çocuk Hakları Sokağı'nın Çanakkale'deki tabyaların bulunduğu mekanda açılmasının bir tesadüf olmadığını hatırlattı. Her zaman geçmişten geleceğe uzanan bir köprüyü kurmanın hedefinde olduklarına işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

"Geçmişimizden, tarihimizden aldığımız güçle, şehitlerimizin maneviyatından aldığımız güçle geleceği kurma arzusunda olduğumuzu hep söyledik. Geleceği ifade eden çocukların işte bu tabyalarda Çocuk Hakları Sokağı'nı kurmak, geçmiş ile geleceği tekrar birleştirmek arzumuzun o sürekliliğini sağlamak, tarihimizden aldığımız büyük birikimi geleceğe taşımak arzumuzun bir yansımadır. Çocuklarımız, hem ailelerimizin hem de bizim göz bebeğimiz. Hayata merhaba diyen her çocuğun kulağına ezan okunur ve güzel bir isim verilir. O çocuk ailesine göz aydınlığı ve umut olur. Onların iyi yetişmeleri, ahlaklı, dürüst, faydalı ve çalışkan insanlar olarak hayata katılmaları, bizim en büyük zenginliğimizdir. Biz, bu zenginliği korumak ve çoğaltmak için sürekli çalışıyor, yeni politikalar ve bakış açıları geliştiriyoruz. Oluşturduğumuz Çocuk Danışma Kurulumuz bu çalışmalarımızın bir ürünü. Danışma Kurulumuzla, çocuklarımızın yüksek yararı için yine onların sözlerine kulak veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda iki gündür burada toplantılar gerçekleştiriyor, yeni döneme dair yol haritalarımızı güncelliyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin de katıldığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilde Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerini kurduklarını belirterek, bu komitelerde çocukları ilgilendiren her konuda onların duygu ve düşüncelerini dinlediklerini ve görüşlerini aldıklarını anlattı.

Bu sayede çocukların kişilik gelişimlerinin ve kendilerini ifade etme becerilerinin güçlenmesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte çocuğun bütün haklarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi çocuğa dair sosyal politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımız çocuklara yönelik hizmet politikalarını, yine onların en üstün yararı doğrultusunda aile odaklı yaklaşım önceliğiyle belirlemektedir. Çocukların şefkat ve merhametle beslendikleri, güven duyarak güç kazandıkları bir ortamda büyümelerini sağlamak, çocuk bakım ve koruma hizmetlerimizin temel ilkesidir. Bu doğrultuda çocuklarımızın aileleri yanında desteklendiği, her türlü eğitim, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları için teşvik edildiği sosyal ekonomik destek yani SED hizmetimizi sürdürmekteyiz. 2022 yılı itibarıyla ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için yaklaşık 1 milyar 120 milyon gibi bir kaynak aktardık. Bunun yanında koruyucu ailelerimizin yanında bulunan çocuklarımız için de yaklaşık 133 milyon 500 bin kaynak aktardık."

- "İlk hedefimiz çocuklar"

Derya Yanık, Bakanlık olarak ilk hedeflerinin çocuklar olduğunu dile getirerek, şu görüşlere yer verdi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuk refahı, çocuk koruma hizmetleri, hassas koşullar altındaki çocukların desteklenmesi, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında da birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımız, Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi, Özne Çocuk isimli yeni bir projeyle devam ediyor. Bugünkü Çocuk Hakları Sokağı'mızın açılışı, bu projemizin de ilk etkinliği oluyor. Bugün, aynı zamanda 12 Haziran Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü. Çocuk haklarını korumanın çocuk işçiliğiyle mücadele etmeyi gerekli kıldığını hatırlatmak için bu anıtsal sokağımızı bu özel günde açmayı anlamlı buluyoruz. Sokağımız, çocuk hakları alanında farkındalık oluşturmak ve çocuklarımızı bilinçlendirmek için çeşitli görseller ve çocukların farklı gelişim dönemlerine uygun oyuncaklar kullanılarak hazırlandı."

- "Çocuk işçiliği ile mücadele ediyoruz"

2017'de Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı'nı hazırladıklarını ve uygulanmaya başladıklarını ifade eden Yanık, 2018 yılının "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" olarak ilan edilmesiyle de konuya ilişkin çalışmaların ivme kazandığını ve tam bir seferberlik haline dönüştüğünü belirtti.

2021'de ise çocuk işçiliği ile mücadele konusunun Bakanlıklarının "Temel Politika ve Önceliklerimiz Programı"nda yer aldığını kaydeden Derya Yanık, "Çocuklara yaşlarının ötesinde sorumluluklar yüklenmesine engel olmak ve onlara iyi eğitim alabilecekleri imkanlar sunmak, ulusal kalkınma planlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuklar, evi geçindirmesi gereken yaşa, olgunluğa ve sorumluluğa sahip değildir. Bunu çocuklara yüklemek sağlıklı bir yetişkin olmasını engellemek demektir. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında, İl Çocuk Hakları Komitelerinde çocuk işçiliği ile mücadele konusunun özel olarak ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Tüm Türkiye'ye yayılmış Çocuk Hakları İl Komiteleri ile her yıl 12 Haziran'da Çocuk İşçiliği ile Mücadelenin önemine dikkat çeken faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ülkemizdeki bütün çocuklarımızın mutluluğu için ihtiyaca göre kurumsal düzenlemelere gitmeye ve çocuklarımıza destek olmaya kararlıyız." dedi.

- "Bu yıl 1 milyon minik yavrumuza destek vereceğiz"

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Çocukların erken yaşta okulla buluşmaları için ana sınıfından başlayarak onları desteklediklerini dile getiren Yanık, "Bu yıl tam 1 milyon minik yavrumuza anaokulu/ana sınıfı desteği vereceğiz. Çocuklarımızın eğitimlerinin devamı için ilerleyen yıllarda da ihtiyaç duydukları her türlü katkıyı sağlayacağız. Ailesi yanında desteklenemeyecek çocuklarımızı bakım hizmetinden koruyucu- önleyici hizmetlere kadar farklı gereksinimlerini karşılamak üzere devlet himayesine alıyoruz. Toplumla iç içe, sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamlarda çocuklarımızın sosyalleşmeleri için hizmetlerimizi dönüştürüyoruz. Bu sebeple yurt tipi binaları barınma tipine dönüştürerek ortalama 5-6 çocuğumuzun bir arada kaldığı apartman daireleri şeklinde ev tipine dönüştürdük. Mahalleliyle, apartman sakinleriyle sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Mobil ekiplerle risk altındaki çocuklara ulaşıyoruz"

81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı mobil ekiplerle, risk altındaki çocuklara ulaştıklarını belirten Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukların, ihtiyaçları olan temel hizmetlere yönlendirilmesini sağlıyoruz. Ayrıca eğitim çağında olduğu halde okula devam edemeyen çocukları eğitim-öğretim sürecine yeniden dahil ediyoruz. Örgün eğitim çağını tamamlamış çocuklarımızı ise mesleki eğitim alanlarına yönlendiriyoruz. Bugünlerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde bizleri heyecanlandıran yeni bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Çocukları, ebeveynleri, çocuk alanında çalışanları ve toplumu bilgilendirmek amacıyla Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY) isimli bir web sitesi oluşturduk. 'Çocuk için DUY, Duyarlı ol!' sloganıyla tasarladığımız bu web sitemiz, çocuk dostu yayın ya da ürünlerin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik hizmetler verecek. Bunun yanı sıra DUY web sitemiz aracılığı ile yazılı, görsel, işitsel ve dijital yayınlarda çocuklar açısından zararlı olabilecek içerikler, Bakanlığımıza bildirilecek. Böylece takibini beraber yapmış olacağız. Bildirilen içerikler alanında uzman ekibimiz tarafından incelenerek gerekli yönlendirmeler yapılmış olacak. Her alanda olduğu gibi çocuklar söz konusu olduğunda da en güçlü ortağımız halkımız. Bütün hizmetlerimiz toplumsal farkındalığın sağladığı destekle güçleniyor ve amacına ulaşıyor. Biz yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte her bir vatandaşımızın bu konuda gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından Çocuk Hakları Sokağı'nın açılışı gerçekleştirilip stantlar gezildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çocuklar ve aileleri katıldı.

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