Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 20:50
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler polise ve itfaiyeye bilgi verdi.
Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine, çevre illerden takviye ekipler bölgeye sevk edildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız