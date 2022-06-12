İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 21:00
Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.
Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız