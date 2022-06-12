Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Haziran 2022 22:57
İrfanlı Mahallesi'nde park halindeki 76 DD 591 plakalı otomobilde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız