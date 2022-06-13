Türkiye giderek yaşlanıyor

TBMM'de yaşlıların sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek için kurulan Araştırma Komisyonunda Türkiye'nin yaşlı nüfus profiline ilişkin ilginç bilgiler verildi. Uzmanların yaptığı sunumlarda, Türkiye'de nüfusun giderek yaşlandığına dikkat çekildi ve başta sağlık hizmetleri olmak üzere planlamaların buna göre yapılması istendi. Uzmanlar tarafından, 2040'a gelindiğinde 65 yaş üstü nüfusun 0-5 yaş grubundaki nüfusu geçeceği belirtildi, bu nedenle 2040 yılının kritik bir dönemeç olduğuna vurgu yapıldı. 2080 yılından itibaren ise Türkiye'deki her dört kişiden birinin 65 yaş üstü olacağı öngörüldü.

Türkiye'de 6 milyon 112 bin 760 hanede yani yaklaşık her 4 haneden birinde 65 üstü birey yaşıyor ve büyük bir çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de ayrıca 1 milyon 561 bin hanede tek başına yaşayan yaşlı fert bulunduğu bilgisi verildi. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu yerler ise Karadeniz, Orta Anadolu ve Ege Bölgesi'ndeki bazı iller şeklinde sıralandı. En fazla yaşlı nüfus Sinop, Kastamonu ve Artvin'de bulunuyor. En az yaşlı nüfus ise Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa'da yaşıyor.

TBMM Komisyonunda bir sunum yapan Sağlık Bakanlığı bürokratları da 2022 yılı itibarıyla 65 yaş üstü nüfusun 8 milyonu aştığına dikkat çekerek, toplam nüfustaki yüzde 8,5 olan yaşlı oranın yüzde 10'lara yükseldiğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı uzmanlarının komisyona yaptığı sunumda ise Türkiye'de ölümlerin yüzde 4,3'ünün alzheimer kaynaklı olduğu bilgisi verildi.

SELÇUK BÖKE