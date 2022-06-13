Kripto paralar düşüşte: 8 ayın dip seviyesini gördü

Kripto para birimleri hem jeopolitik hem de küresel risklerin etkisiyle düşüşte. Bitcoin yeni haftaya yüzde 6 kayıpla girdi ve 8 ayın dip seviyesini gördü. Bitcoin 24 bin doların altına kadar düştü.

Alt coinlerdeki kayıp ise yüzde 7 düzeyinde. ABD'de yaşanan enflasyon ve beklenen resesyon ihtimali yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı.

Bu da kripto paralarda satış baskısını artırdı. Bitcoin en son Kasım ayında 69 bin dolar, Ethereum ise 4 bin 865 doları görmüştü.