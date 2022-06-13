ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Aygün twitter paylaşımıda: 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2022-YKS'nin tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda koordinatörlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık.Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacaktır. Sınav günlerinde sınav yapılacak binaların çevresinde emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

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