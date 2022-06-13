Dolar 17,25 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar 17,25 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Haziran 2022 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,0110
|17,0120
|17,2500
|17,2510
|Avro
|17,8850
|17,8860
|17,9920
|17,9930
|Sterlin
|20,9340
|21,0440
|20,9100
|21,0150
|İsviçre Frangı
|17,1670
|17,2530
|17,2780
|17,3650
|ANKARA
|ABD Doları
|16,9810
|17,0610
|17,2200
|17,3000
|Avro
|17,8450
|17,9250
|17,9520
|18,0320
|Sterlin
|20,8740
|21,0840
|20,8500
|21,0600