Erdoğan'dan HDP'li vekile 'polise yumruk' tepkisi: Bedelini ödeteceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak olan firma ve iş insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. İhracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık.

İnşallah her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacağız. 217 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla bayrağımızı her yerde dalgalandıran bir ülke haline geldik.

Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamış vaziyette. Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır.

"Bizim tek gayemiz ülkemizin istihdamını artırmak"

Sağlık kriziyle başlayıp Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla güvenlik krizine evrilen ve küresel ekonomik krizi tetikleyen süreçte bu başarıların elde edilmesi hepimiz için kıvanç vericidir.

Bu başarıyı ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumluluklar var. Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut örneğidir. Kapasite artırımı, yeni yatırım gibi yöntemlerle üretimini yükseltmek isteyenlerin yanında olacağız. Bizim kimsenin şahsı, mezhebiyle bir derdimiz yok.

Bizim tek gayemiz ülkemizin istihdamını artırmaktır. Siz yeter ki planınızı, projenizi samimiyetle ortaya koyun, diğer tüm sorunları çözeriz.

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 bin ihracatçımıza büyük görevler düşüyor. Sizlerin vizyonu, azmi ve becerisi sayesinde küresel meydan okumalar sergileyebiliyoruz.

Karşılaştığımız engeller sebebiyle programımızın biraz gerisinde kalsak da artırmada hiçbir engel görmüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda sağlık, eğitim, enerji alt yapısı sayesinde dünyanın önde gelen ihracat üslerinden biri olmaya devam ediyoruz.

Kapasitelerimizi hızla artırma, yeni yatırımlarla katlayarak büyütmemiz devam etmektedir. 20 milyar dolar ihracat rakamını fazlasıyla geçeceğiz. 2023 hedefimize giderek artan bir hızla yaklaşıyoruz.

Dün Van'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasına tepki göstererek, "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini ödeteceğiz." dedi.

Erdoğan, Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a görüş yasağının kaldırılması için yürümek isteyen gruba engel olan polise yumruk atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'e tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini ödeteceğiz. Hangi çirkefliği yaparsanız yapın Türkiye terörün her türlüyle mücadelesini zafere ulaştıracaktır." dedi.