EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
EPGİS akaryakıt fiyatlarına zam haberiyle ilgili açıklama yaptı. Kurumun resmi Twitter hesabından en son 15 Mart'taki "fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiği" kararının üzerine ilk kez bir duyuru yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Haziran 2022 13:33
EPGİS sosyal medya hesabından: 'Zorunlu Bilgilendirme.Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır.' ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız