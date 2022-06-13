EPGİS'ten motorin zammı açıklaması

EPGİS sosyal medya hesabından: 'Zorunlu Bilgilendirme.Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır.' ifadeleri kullanıldı.