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'Son 12 aylık ihracatımız 243 milyar dolar düzeyini yakalamış durumdadır'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Son 12 aylık ihracatımız 243 milyar dolar düzeyini yakalamış durumdadır. Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Haziran 2022 13:42
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'Son 12 aylık ihracatımız 243 milyar dolar düzeyini yakalamış durumdadır'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 12 aylık ihracatın 243 milyar dolar düzeyini yakaladığını belirterek, "Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Muş, burada yaptığı konuşmada, 2021'de salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte güçlenen küresel talep, tedarik zinciri aksaklıklarındaki kısmi iyileşmeler, kısıtlamaların gevşetilmesi ve yüksek oranda aşılamayla küresel ekonomideki toparlanmanın ivme kazandığını ifade etti.

Ülke için 2021'in ekonomideki çarkların daha hızlı dönmeye başladığı, büyümede ve ihracatta pek çok ülkeye kıyasla çok daha etkin bir performansın sergilendiği, adeta bir rekorlar yılı olduğunu vurgulayan Muş, ekonominin 2021'de yüzde 11 oranında büyüme kaydederek, son 10 yılın en güçlü büyüme hızına ulaştığını söyledi.

Muş, bu büyüme oranına net ihracatın 4,9 puan pozitif katkı sağladığını dile getirerek, "Bununla birlikte ihracatımız, dünya ihracatı içerisindeki payını Cumhuriyet tarihinde ilk defa geçtiğimiz yıl yüzde 1'in üzerine çıkarmıştır. Böylece 2021 yılında yüzde 32,8 artışla 225 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, bir yandan ülkemizin büyümesinin itici gücü olurken diğer taraftan ülkemizin küresel ekonomideki rekabet gücünü artırmıştır." diye konuştu.

Bu yıl da ekonomideki ivmelenmenin sürdüğünü, 2022'nin birinci çeyreğinde dengeli ve kapsayıcı büyüme performansı devam ederken, yüzde 7,3 oranında büyüme kaydedildiğini aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Söz konusu büyümenin yaklaşık yarısının ihracat kaynaklı gerçekleşmiş olması önemlidir. Yine, net ihracatımızın ilk çeyrek büyümemize 3,5 yüzde puan katkı sağladığı görülmektedir. Benzer şekilde, ihracatımız 2021 yılı performansının ardından 2022 yılının ilk 5 ayında da güçlü seyrini sürdürmektedir. Türkiye, 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat değerlerine ulaşmıştır. İhracattaki başarılı performansımızın esas nedeni, Türkiye'deki güçlü üretim kapasitesi ile ihracatçı firmalarımızın dinamik ve esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Bu güç ve dinamizmin de katkısıyla son 12 aylık ihracatımız 243 milyar dolar düzeyini yakalamış durumdadır. Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz."

- "Hizmet ihracatımız, 2021'de 58,2 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır"

İhracattaki artışı ve gelişimi sürdürmek için mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatına da büyük önem verdiklerini vurgulayan Muş, "Net döviz girdisi sağlaması; istihdam kaynağı olması ve yarattığı çarpan etkisiyle mal ihracatına destek olması bakımından hizmetler sektörü, Türk ekonomisinin adeta göz bebeğidir. Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimiz değil, müteahhitlik hizmetlerimiz, yazılımlarımız, dizilerimiz, sinema filmlerimiz, sağlık hizmetlerimiz ve kültür unsurlarımız da ihraç ediliyor. Türkiye olarak son 20 yılda mal ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatında da büyük mesafe katettik. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2021 yılında 58,2 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

Mehmet Muş, Türkiye'nin ürettiğini, yatırım yaptığını, istihdam yarattığını ve ihracat odaklı büyüdüğünü ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler de ihracatımızı daha rekabetçi hale getirmek üzere bir yandan geleneksel ürün ve pazarlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da yeni ürün ve pazar arayışlarına yöneliyoruz. Bu doğrultuda, mevcut pazarlarımızın yanı sıra ihracatımıza yeni pazarlar kazandırmak ve dünya ticaretindeki konumumuzu güçlendirmek amacıyla çalışmalarına başladığımız 'Uzak Ülkeler Stratejisi'ni tamamlamış bulunmaktayız. Hazırladığımız bu stratejiyle uzak coğrafyalardaki 18 ülkeye 2018-2020 ortalaması yaklaşık 20 milyar dolar olan ihracatımızı 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa bir zaman içerisinde Uzak Ülkeler Stratejimizin detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun yanı sıra ihracatçılarımıza hazırlık aşamasından pazarlamaya, tanıtımdan pazarda tutundurmaya, tasarım ve markalaşmadan yurt dışı dağıtım kanalları kurmaya kadar, kısacası ihracatın her adımına yönelik güncel destekler sunuyoruz. Buna ilaveten, önümüzdeki dönemde ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ihracat artışını hedefleyen yeni nesil destekler kurgulamaktayız. Yeni nesil desteklerimiz ile ihracatçı sayımızı daha da artırmayı, ihracatçılarımızı kur riskinden korumayı, e-ihracatın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz."

- "Heal in Türkiye' portalının ilk faz çalışmasını tamamladık"

Bakanlık olarak mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatına yönelik mevcut destekleri gözden geçirdiklerini belirten Muş, bu kapsamda, güncel gelişmelere uyum sağlayan, kapsamlı, yenilikçi ve esnek bir "Hizmet İhracatı Destek Program Paketi" oluşturduklarını aktardı.

Muş, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının bir an önce faaliyete geçmesini teminen gerekli mevzuat çalışmasını tamamladıklarını, duyurularını yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Sağlık hizmetleri ihracatına ve ülkemiz sağlık hizmetlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz 'Heal in Türkiye' portalının ilk faz çalışmasını tamamladık ve tanıtımını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. İhracatçılarımızın finansmana erişim imkanlarını genişletmek, desteklemek ve kolaylaştırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TİM ile Türk Eximbank'ın öz kaynaklarıyla kurulan ve 61 İhracatçı Birliğimizin ortaklığıyla sermaye yapısı güçlendirilen İGE AŞ, geçtiğimiz mart ayında faaliyete başladı. Bu kapsamda, 1 Haziran 2022 itibarıyla İGE AŞ 1,9 milyar değerinde kefalet sağlamıştır. 2022 yılında ihracat hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 250 milyar dolardır. Bu hedef, Türk üretici ve ihracatçılarının başarılarıyla adım adım yaklaştığımız bir aşamadır. Böylesi bir hedefimizin olması, bizleri daha çok katma değer yaratmak üzere ciddi manada motive etmektedir. İnşallah, başarılarımız bu yıl olduğu gibi ilerleyen yıllarda da çoğalarak devam edecektir. Her geçen gün ihracatçı sayımızı artırmak, mevcut ihracatçılarımızı daha kurumsal hale getirmek için bizler, her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. İhracat fikrinin akla düştüğü ilk andan başlayarak küresel marka oluncaya kadarki tüm süreçlerde sizlerin her daim yanındayız."

Bakan Muş, TİM seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

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