Çocuklarına örnek olmak için 48 yaşında üçüncü üniversitesini bitirdi

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde çeşitli fakültelerin mezuniyet törenleri yapılıyor.

Fen Fakültesi mezuniyet töreninde biyoloji bölümünü dördüncülükle tamamlayan 48 yaşındaki Ceylan, mezuniyet sevincini yakınları ve okul arkadaşları ile yaşadı.

Hasan Basri Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşan Devlet Hastanesinde 26 yıldır laborantlık yaptığını söyledi.

Üç çocuğu olduğunu ve onlara örnek olmak için üçüncü üniversitesini bitirdiğini anlatan Ceylan, "Babalarından aşağı kalmasınlar, en azından fakülte bitirsinler istiyorum. Hatta bundan sonra da yüksek lisans yapmak istiyorum. Evde herkes bir köşede ders çalışıyor. Televizyon uzun süredir izlemiyoruz. Yemeklerde TRT Belgesel izliyoruz. Onun dışında herkes ders çalışıyor. Daha önce Anadolu ve Marmara üniversitelerinde okuduğum bölümleri başarıyla bitirmiştim. Bu bölüm için tek pişmanlığım keşke 10 yıl önce başlasaydım. Çocukluk hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. Biraz geç oldu ama yaptık."

Törende Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim ve akademisyenler öğrencilere belgelerini verdi.