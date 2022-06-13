MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB, 13 Haziran 2022 tarihinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Gök için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Akar mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadelerine yer verdi.
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Gök'ün (28) ilçeye bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi.
Şehidin babası Zühtü, annesi Zarife ve aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Gök'ün bekar olduğu ve 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız