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Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamit Han olacak

Filyos'taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamit Han olarak belirledik." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Haziran 2022 18:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Karadeniz gazı için yoğun mesai yürütüük Fatih'in keşfinin ardından diğer gemilerimiz de sondaj işlemlerini gerçekleştirdiler. Geçen yıl temeli atılan doğal gaz işleme tesisinin yapımı devam ediyor.

'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Karadaki doğal gaz taşıma kapasitesini de artıracağız.

Bugünlere ter dökerek geldik. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık.

Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.

"Bizi maceraperest olmakla suçladılar"

Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak bu sistemi kurduğumuzda tepki gösterenler oldu. En büyük tepkiyi muhalefet partileri gösterdiler. Bizi maceraperest olmakla suçladılar.

Kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane de sismik araştırma gemilerimiz var. Bunlar kendimize ait. Şimdi bu gemilerimizle sondaj çalışmalarını yapar hale geldik.

Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz.

2 sene önce Karadeniz gazının keşfini müjdeledik. Çıkaramazlar diyenler, ekonomiye faydası olmayacak diyen ekonomistler çıktı. Biz kulak asmadık, eyvallah etmedik. Bugün sabrımızın meyvelerini topluyoruz.

Türkiye'nin yaptığı bu keşif Türkiye'nin stratejik konumunu artırdı. Dünyada fahiş fiyat artışlarında yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona da yansıdı. Biz de ülke olarak Vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık.

"Altına bakılmadık taş bırakmamakta kararlıyız"

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Enerjide tedarik kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. Altına bakılmadık taş bırakmamakta kararlıyız.

Sondaj filosuna sahip dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldik. Bir süre önce bu dördüncü gemimizle daha güçlü hale geldik.

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır.

Dördüncü sondaj gemisinin adı Abdülhamid Han oldu

Sondaj çalışmalarıyla döneminde öne çıkan Sultan Abdülhamid adına, Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.

Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz. Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.

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