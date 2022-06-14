Sıkı takiple 9 bin eser yuvaya döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sıkı takiple yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2002 yılından bu yana 9 bin 31 eseri Türkiye'ye getirdi. Anadolu'dan çeşitli yollarla yurt dışına kaçırılan eserler, sıkı takibin sonunda ait olduğu topraklara geri kazandırıldı. Son iki yılda 521 bin 899 suça konu olan eser Müzeler Genel Müdürlüğünde muhafazaya alındı.

Eserlerin iade süreçlerinde de duruma göre farklı yollar izleniyor. Bu kapsamda eserlerin bulunduğu ülkelerle kolluk, adli işbirliği, diplomatik müzakereler ve hukuk davaları yoluyla iade süreçleri yürütülüyor. Anadolu'dan kaçırılan eserler çouğunlukla ABD, Almanya, İngiltere, İsveç, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Romanya, İspanya, Kanada, Sırbistan, İran, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve Rusya gibi ülkelerden geri getiriliyor.

KAZILARDA 5 BİN 500 ESER BULUNDU

Yurt dışına kaçırılan eserlerin yanında ülke çapında keşifler de devam ediyor. Kazı çalışmaları sonucunda, yılda ortalama 5 bin 500 kültür varlığı müzelere kazandırıldı. 2002'de Kültür Bakanlığına aktarılan toplam ödenek bir milyon TL iken 2021'de bu miktar 49 milyon TL'ye çıkarıldı.

Ayşe Mine Alioğlu