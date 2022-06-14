Türk edebiyatı mı Türkçe edebiyat mı?

Tanju Özcan ihraç edilecek mi? CHP harekete geçti
Tanju Özcan ihraç edilecek mi? CHP harekete geçti
Benzine bu sefer indirim geliyor
Benzine bu sefer indirim geliyor
'İKM'lere 'iyileştirme' benim borcum, İKM'ler bize güvensinler'
'İKM'lere 'iyileştirme' benim borcum, İKM'ler bize güvensinler'
'Mülakat sonuçları açıklanacak, yeni hakim savcı alımı olacak'
'Mülakat sonuçları açıklanacak, yeni hakim savcı alımı olacak'
Ankara merkezli FETÖ operasyonlarında 98 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonlarında 98 gözaltı kararı
Bakan Bozdağ: Şu anda 27 bin kaçak FETÖ mensubu var
Bakan Bozdağ: Şu anda 27 bin kaçak FETÖ mensubu var
3 Kurum 176 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum 176 personel almak için ilana çıktı
11 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
11 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor
Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor
Bayi-galerici el ele verip sıfır araç fiyatlarını zirveye taşıdılar
Bayi-galerici el ele verip sıfır araç fiyatlarını zirveye taşıdılar
Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin
Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin
2022 Haziran dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 Haziran dönemi maaş bordroları erişime açıldı
Bakan Özer: Mesleki eğitim aldı başını gidiyor
Bakan Özer: Mesleki eğitim aldı başını gidiyor
Alerjisi olan ilaç nedeniyle 3 çocuk annesinin hastanede öldüğü iddiası
Alerjisi olan ilaç nedeniyle 3 çocuk annesinin hastanede öldüğü iddiası
Bakan Dönmez yanıtladı: Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak?
Bakan Dönmez yanıtladı: Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak?
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama: 8 kişi hastaneye nakledildi
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama: 8 kişi hastaneye nakledildi
Meteorolojiden 15 ile uyarı: Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteorolojiden 15 ile uyarı: Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak
Süt ürünlerinde yüzde 40'a varan artış
Süt ürünlerinde yüzde 40'a varan artış
Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamit Han olacak
Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamit Han olacak
Bakan Nebati: 650 kişilik Gelir Uzmanı Yardımcısı alacağız
Bakan Nebati: 650 kişilik Gelir Uzmanı Yardımcısı alacağız
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
AK Partili Akbaşoğlu'ndan memur ve emeklilere zam açıklaması
AK Partili Akbaşoğlu'ndan memur ve emeklilere zam açıklaması
Bakanlıktan 'Adliyede yaz Kur-an kursu' açıklaması
Bakanlıktan 'Adliyede yaz Kur-an kursu' açıklaması
Veli, yakınlarıyla birlikte okulu bastı, okul müdürünü darp etti
Veli, yakınlarıyla birlikte okulu bastı, okul müdürünü darp etti
Kripto paralar düşüşte: 8 ayın dip seviyesini gördü
Kripto paralar düşüşte: 8 ayın dip seviyesini gördü
Tüm öğretmen ve idarecilere 2. başarı belgeleri gönderildi
Tüm öğretmen ve idarecilere 2. başarı belgeleri gönderildi
İlk adım atıldı: Köy okulları tekrar hayata kazandırılıyor
İlk adım atıldı: Köy okulları tekrar hayata kazandırılıyor
GSS borçluları için yeni bir düzenleme geliyor
GSS borçluları için yeni bir düzenleme geliyor
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz zammı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz zammı mesajı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türk edebiyatı mı Türkçe edebiyat mı?

"Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?" tartışması yeniden alevlendi. Edebiyatçılara hangi nitelemenin doğru olduğunu sorduk?D. Mehmet Doğan:"Türk edebiyatı" da denilebilir, "Türkçe edebiyat" da. Fakat ırkçı-etnik kafanın işe karışması dolayısıyla, 'Türk edebiyatı' denilmesini doğru bulurum. Hakan Arslanbenzer: Safım net. "Türkçe edebiyat" ifadesi başarısız bir azınlıkçı edebiyat politikasını ifade eder. Necip Tosun: Yazar başka bir ırktan olsa bile Türkçe yazması onu Türk yapmaz ama edebiyatı "Türk edebiyatı" olur.

Eklenme : 14 Haziran 2022 07:25
Yazdır
Türk edebiyatı mı Türkçe edebiyat mı?

TÜRKÇE ETNİK BİR DİL DEĞİLDİR

Esasında "Türk edebiyatı" da denilebilir, "Türkçe edebiyat" da. Fakat burada ırkçı-etnik bir kafanın işe karışması dolayısıyla, "Türk edebiyatı" denilmesini doğru bulurum. Bütün dünyada İngiliz edebiyatı, Fransız edebiyatı, Alman edebiyatı, Rus edebiyatı denilirken, neden bizde Türk edebiyatı denilmesin? Mesela İngilizce edebiyat, Almanca edebiyat, Fransızca edebiyat deniliyor mu? Bütün büyük edebiyatlar etnikliğin üstüne çıkmıştır.

İngiliz edebiyatında İngiliz ırkından olmayanlar, Fransız edebiyatında Fransız asıllı olmayanlar yok mu? Ya Rus edebiyatında? Türk edebiyatında da ırk olarak Türk olmayanlar vardır, bu olağandır ve onları ayırmak mümkün değildir. Türkçe etnik bir dil değildir, millet dilidir; farklı ırktan gelenler de bu milletin içindedir, ortaya konulan eserler de Türk edebiyatına ait eserlerdir. Bu aynı zamanda Türkçe bir edebiyattır!

TÜRKÇE RESİM DİYOR MUYUZ?

Türk sanatı, Türk müziği, Türk kültürü vb. kavramlar gibi "Türk Edebiyatı" kavramının kullanılması doğrudur. Güzel sanatlar ait oldukları medeniyetin/milletin adlarıyla anılırlar, dilleriyle değil. Türkçe müzik, Türkçe resim, Türkçe sinema kavramları vb. adlandırmalar olamayacağı gibi "Türkçe edebiyat" adlandırması da yapay bir kavramdır. "Türkçe Edebiyat" kavramını ilk duyduğumda aklıma sömürge sanatları geldi. Tarih boyunca hiçbir zaman sömürge olmayan bir milletin edebiyatı da diliyle değil kendi adıyla anılmalıdır.

İNGİLİZ EDEBİYATININ MESELESİ

Safım net. "Türkçe edebiyat" ifadesi başarısız bir azınlıkçı edebiyat politikasını ifade eder. Postkolonyalist İngiliz edebiyatının bir meselesini Türk edebiyatına sokuşturma çabasıdır. İngiltere'de veya İngiliz diliyle yapılan edebiyatın bugün azımsanamayacak bir kısmı İngiltere'nin eski kolonilerine mensup, menşei bu koloniler olan yazarlar tarafından icra edilmektedir. Bu yazarlara kolayına İngiliz demek mümkün olmadığı için İngiliz dilinde yazılmış Hint edebiyatı, Jamayka edebiyatı, Afrika edebiyatı, hatta Kıbrıs edebiyatı; daha ötesi, kadın edebiyatı, gay edebiyatı vb. çerçeveler inşa edilmiştir. Yaklaşık 15 yıl önce "Türkçe yazan Kürt yazarlar"ı icat etti "Türkçe edebiyat"çılar, ama bizler buna gülüp geçtiğimiz için tutmadı, yerine "Doğudan zuhur eden şairler" gibi tuhaf bir ifade koydular, o da unutulup gitti. Uzun sözün kısası, Türk edebiyatı monolitiktir, etnik ve toplumsal cinsiyet kökeni, giderek inanç ve ideolojiye müteallik ayrıntılar edebiyatımızı bölmez, merkezkaç hale getirmez. Yazarlar için biyografik veriler ve iradi seçimler birer güçtür, zenginliktir, Türk edebiyat ırmağına katılan minerallerdir adeta. "Doğudan zuhur" etmiş bir şair olarak bunu muhteşem buluyorum mesela, böylece Türk edebiyatına ihtişam kazandırdığına da inanıyorum. Ama Türk edebiyatına yani, postkolonyal falan filan zımbırtısına değil. Onu bir zahmet 18. yüzyıldan beri dünyayı hallaç pamuğu gibi atan sömürgecilerin soyundan gelen edebiyatçılar düşünsün.

YAPIM EKİ NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Öncelikle bir konunun tartışılma nedeni kadar zamanı da önemlidir. Çağın değişen şartları nedeniyle tartışılması elzem bir mevzu olarak spontane mi ortaya atılmıştır yoksa ortaya atılma nedeni itibariyle dahi suni mi görünmektedir? Yüzyıl boyunca Türk Edebiyatı tamlamasını kullanırken bu tartışma konusunun ortaya atılması insanda sunilik hissi uyandırmaktadır.

Türkçe Edebiyat denildiğinde Türkçe de Türk kelimesinden türemektedir. O zaman bir yapım eki zihnimizde neyi bu kadar köklü değiştirmektedir?

TÜRKÇE YAZMASI ONU TÜRK YAPMAZ

Çok açık bir şekilde ben "Türk edebiyatı" denmesinden yanayım. Bir yazar Türkçe bir metin yazdıysa dili dolayısıyla artık o metin Türk edebiyatının bir parçası olur. Yazar başka bir ırktan olsa bile Türkçe yazması onu Türk yapmaz ama edebiyatı Türk edebiyatı olur. Çünkü eseri Türkçe yazmakla Türkçenin imkanlarını kullanmıştır bu yüzden de Türk edebiyatının içerisine girer. Dünyanın en büyük yazarlarından Joseph Conrad bir Polonyalı ve İngilizce yazmış bir yazar. Kendisi İngiliz edebiyatı içinde anılır. İngilizce-Fransızca-Almanca-Çince, Japonca edebiyat demiyor; İngiliz edebiyatı, Fransız edebiyatı, Alman edebiyatı, Çin edebiyatı, Japon edebiyatı diyoruz. Ne var ki her kelimenin bir tartışma ortamına sürüklenmesi ve bir dayatmaya dönüşmesine de karşıyım. Hele "Türkçe edebiyat" diyenlere vatan hainliğine varan bir saldırıyı da doğru bulmam.

Sevda Dursun

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
TUA Başkanı Yıldırım üniversitelilere Milli Uzay Programı'nı anlattı
TUA Başkanı Yıldırım üniversitelilere Milli Uzay Programı'nı anlattı
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor
Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor
Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin
Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin
Sıkı takiple 9 bin eser yuvaya döndü
Sıkı takiple 9 bin eser yuvaya döndü
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı

Bu Habere Tepkiniz

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Faizsiz ve masrafsız nakit ihtiyacına %0 faizli 5.000TL

Faizsiz ve masrafsız nakit ihtiyacına %0 faizli 5.000TL

https://www.hangikredi.com/kredi-karti/sorgulama?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-ihtiyacina-0faizli-5000tl_adv2006
Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay 2. Dairesi, 14/12/2011 tarihinde yayımlanan Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Ben bayan değilim, avukatım, avukat hanım diyeceksin, siz kimsiniz de size hesap vereceğim, dış kapının dış mandalları" sözünün hakaret suçunu oluşturmadığına karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği davasında karar çıktı

Danıştay, yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişik 20. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "stratejik personel bakımından... Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz." ibaresinin iptali isteminde kararını verdi.
MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali)

Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali)

Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 15 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
O Ses Türkiye ile tanınan Aziz'in son hali şaşıttı!

O Ses Türkiye ile tanınan Aziz'in son hali şaşıttı!

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.