Tahıl koridorunda sona doğru

Geçtiğimiz hafta Ankara'yı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ziyaret ederken, bugün de (Salı) Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk Ankara'ya geliyor. Görüşmelerin ana gündem maddesini, Karadeniz'de tahıl taşıyan ihracat gemilerin rahatça seferlerine devam edebilmesi için Odessa Limanı'na yerleştirilen mayınlardan temizlenmesi ve Rus gemilerine uygulanan sigorta kısıtlaması meselesine çözümler oluşturacak.

GÜVENLİ ROTA ŞEKİLLENECEK

Edinilen bilgiye göre görüşmelerde Karadeniz'de güvenli deniz ticareti rotasının şekillenmesi beklenirken, yük gemilerinin silah taşımaması için ise denetim mekanizması ele alınacak. Bu kapsamda BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 4'lü bir denetim mekanizması kurması, bu mekanizmanın merkezinin ise İstanbul olması teklifi bir defa daha gündeme gelecek. Ayrıca Ukrayna'ya gönderilen, Türkiye'ye ait iki A400M nakliye uçağı ile Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerinin tahliyesi de görüşmelerde masaya yatırılacak

GEMİLERİN EMNİYETİNİ TSK SAĞLAYACAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri neticesinde Odessa Limanı'ndaki mayınları temizlemesi, gemilerin limandan çıktıktan sonra belirli koridorlardan toplanma bölgesine girinceye kadar Ruslar tarafından eşlik edilmesi, ardından ise TSK tarafından ticari gemilerin emniyetli seyirlerinin sağlanması konusunda mutabık kalınması öngörülüyor.

SELÇUK BÖKE