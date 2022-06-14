Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor

Yeni Seçim Kanunu kapsamında, ililçe seçim kurulu başkanlıklarına yapılacak atamalar için birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasında yapılacak görevlendirmeler konusunda sıkıntı çıktı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimler sırasında il ve ilçelerde görev yapacak seçim kurulu başkanlarını belirlemek için harekete geçti. Yeni Seçim Kanunu kapsamında il-ilçe seçim kurullarına birinci sınıfa ayrılan hakimler arasından kurayla seçim yapılması gerekiyor. 6 Temmuz'a kadar bu atamaların gerçekleşmesi gerekirken kuraya girmek istemeyen hakimlerden YSK'ya sağlık raporu yağmaya başladı. Edinilen bilgilere göre sadece İzmir'de 40 civarında birinci sınıfa ayrılmış hakim sağlık raporu alarak kuraya girmek istemediklerini YSK'ya bildirdi. Kuradan çıkacak isimler seçim döneminde yoğun olarak bir ay görev yapacaklar. Bu sebeple birçok hakimin görev almak istemediği için sağlık raporu aldığı belirtiliyor.

RAPORLAR İNCELENECEK

YSK'daki ağırlıklı görüş ise hakimlik yapmaya engel bir hastalığı yoksa kuraya katılmaları zorunluluğu getirmek. Edinilen bilgilere göre YSK'ya hakimlerden gelen sağlık raporlarının büyük bölümü bu yüzden kabul edilmeyecek. YSK önümüzdeki günlerde sağlık raporları ile ilgili bir karar verecek ve sadece kanser hastalığı sebebiyle alınan sağlık raporlarının kabul edilmesi yönünde görüş bildirecek. Buna rağmen ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hakimden başlayarak il ve ilçe seçim kurullarında görev alacak olanlar belirlenecek.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Eski düzenlemeye göre, il-ilçe seçim kurulu başkanlığı görevini o yerdeki en kıdemli hakim yürütüyordu. Mart ayında Meclis'ten geçen yeni yasa ile bu kural değiştirildi ve muhalefetin tepkisine rağmen, en kıdemli hakim yerine birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından seçim kurulu başkanlıklarına atama yapılması öngörüldü. CHP bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürmüştü. Yüksek Mahkeme ise başvuruyu esastan görüşme kararı almıştı.

YÜCEL KAYAOĞLU