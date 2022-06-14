11 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

İzmir merkezli operasyon: 12 gözaltı kararı

İzmir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 "mahrem imam" için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki yapılanmasında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları, itirafçı beyanlarında örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen, Bank Asya'da hesapları bulunan, kamu, özel sektörde farkı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Talimat üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Mersin merkezli operasyon: 44 gözaltı kararı

Mersin merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütle bağlantılı yapılarda görev aldıkları, örgüte ve hükümlülere finansal destekte bulundukları, hücre tipi yapılanmalarda yöneticilik yaptıkları ve örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttükleri iddia edilen 44 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.