Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü
ANTALYA'da akıl almaz kaza. Motorsiklet sürücüsü, arkasında bir kadınla yolculuk yaparken yolda karşıdan karşıya geçmeşe çalışan gence çarptı. İnanılmaz kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 07:52
Antalya'da Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Yakup Yıldız'ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız