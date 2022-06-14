'Mülakat sonuçları açıklanacak, yeni hakim savcı alımı olacak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNet'teki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ'a hakim savcılık mülakat sonuçları soruldu.

Bozdağ, "Bayramdan önce hem onu açıklayacağız hem de yeni bir sınavımız olacak, hakim-savcı yardımcılığı müessesesine geçince üç yıl sonra ancak mesleğe kabul olacağı için o aradaki bir yıl atama olmayacak, o açığı da kapatmak için belli sayıda bir alım yapacağız. Hem sonuçları açıklayacağız hem de yeni sınavı ilan edeceğiz." dedi.