'İKM'lere 'iyileştirme' benim borcum, İKM'ler bize güvensinler'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNet'teki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son dönemde infaz ve korumam memurlarına yönelik şiddet olaylarının artması sosyal medyada yoğun bir şekilde dile getirildiği, ayrıca infaz ve koruma memurlarının özlük hakları ile ilgili uzun zamandan beri bir beklenti olduğundan, konuya ilişkin detaylar canlı yayında Bakan Bozdağ'a soruldu.

İnfaz koruma memurlarının özlük haklarına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna Bakan Bozdağ, "İnfaz koruma memurlarımızın bu talebi haklı bir talep. Gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. Büyük fedakarlık altında görev yapıyorlar. Onların durumlarını iyileştirmek için çalışmak benim onlara olan borcum. Geçen dönem bakanlığım döneminde Genel Kurula kadar yasayı getirdik, kısmet olmadı. Şimdi oraya getirdiğimiz düzenlemelerin kaldığımız yerden takipçisi olacağız. İyileştirme için gayret edeceğiz, bize güvensinler." yanıtını verdi.

İnfaz koruma memurlarının, organize suç örgütlerinin ve terör örgütlerinin hedefinde olduğunu vurgulayan Bozdağ, talepleri değerlendireceklerini kaydetti.