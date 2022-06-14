Endüstriyel Mutfak Sektörünün en büyük sorunu, Hammaddede dışa bağımlı olmamız...

Bu sektörü, son dönemde kalite ve hizmet yönüyle yatırımları mevcut bulunan ve sektörde zirve olan Arge Kitchen ile konuştuk.

Endüstriyel mutfak sektöründe ne kadar zamandır hizmet veriyorsunuz, kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

2012 yılında kurulan şirketimiz; Endüstriyel Mutfak Ekipmanları sektöründe , 1000 m2 lik üretim tesisimiz ile İstanbul Tuzla organize bölgesi sanayisinde kurulduk. Endüstriyel mutfak ekipmaları satış ve showroom mağazamız, kasımpaşa da deneyimli uzman kadromuz ile otel, restaurant, pastane, hastane, kafeterya, fastfood, lokanta, fabrika, şirket, firmalara, resmi kurum ve kuruluşlara proje bazında 10 kişilikten 10.000 kişilik endüstriyel mutfak donanımları ve servis ekipmanları imalatı, satışı, projelendirme ve uygulama ile hizmet vermekteyiz.

Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?

Endüstriyel mutfak sektöründe paslanmaz mutfak ekipmanları olarak üretim, proje ve uygulama yapmaktayız.İmalatçıdan tüketiciye en uygun fiyatlı endüstriyel mutfak malzemeleri özel ölçülerde de dahil endüstriyel mutfak projelendirmesi yapılmaktadır.Endünstiryel mutfak malzemeleri üretiminde; döner ocakları, salatabar, cafebar tezgahları, paslanmaz çalışma tezgahları, krom davlumbaz ve krom tezgahlar, pastane dolaplarıve soğutucu dolapları imalatı ve uygulaması ekiplerimiz tarafından sunulmaktadır.Evyeli paslanmaz tezgahlar ve paslanmaz yıkama üniteleri devlet kamu kurumları isteğine ve standartlarına uygun üretilmedktedir.

Fabrika kapasiteniz nedir?

1000 m2 lik üretim alanımızla ayda 10 ton paslanmaz sac işliyebiliyoruz.

Faaliyet alanlarınız nelerdir?

Otel, Motel, Gastronomy, Restaurant, Fast Food, Pastane, Cafeterya Market, Catering Firmaları, Hastane, lokanta, Havaalanları, Cafeler, Sosyal Tesisler, fabrika ve şirket gibi toplu yemek yenen yerler, kamu kurum ve kuruluşlar,yemek şirketleri.

Endüstriyel mutfak projelerinizde ergonomi, hijyen, fiziksel mekanlar uygun 3 boyutlu tasarım ve dizayn seçenekleri ile uzmanlığımızı ticari avantajınıza dönüştürüyoruz.

Yurt içi veya Yurtdışına Bayilik veriyor musunuz?

Suan direk tüketiciye ulaşıyoruz fbakat Avrupa pazarında endüstriyel mutfak projesi ve endüstriyel mutfak Ekipmanları olarak birçok bölgede bayilik vermeyi hedefliyoruz.

Sizce sektörün en büyük sorunları nelerdir?

Hammadde konusunda dışa bağımlı olmak, lojistik bedellerinin maliyetli olması,

Üretici firma olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Aldığınız hammadeler dövize bağlı ve kurun gunluk değişimi maliyetlere yansıyor dogal olarak devamlı fiyat politikası değiştirmek zorunda kalıyoruz. Üretici firma kendini devamlı geliştirmelidir bunu başarma yolundayız inşallah. Endüstriyel mutfak ürünlerinde servis ağı güçlü olmak zorunda ve bunu yapan firmalar endüstriyel mutfak ekipmanı tedarikçileri dahil son tuketıcıye kadar memnun etme çabasındadır.

İhracatınız var mı? Ağırlıkta hangi ülkelere hangi ürünler gönderiyorsunuz?

Endüstriyel mutfak anlamında kitchen adı ile endüstriyel mutfak imalatçısı olarak Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Afrika bölgelerine ve Arap yarımadasına da ihracatımız mevcuttur.

Sosyal Sorumluluk Projeleriniz var mı?

Biz Arge mutfak olarak üretiiğimiz endüstriyel mutfak ürün ve ekipmanlarını kullanım ve dikkatt edilmesi durumlarını YouTube kanalımızdan paylaşıyoruz. Bunun dışında markamızı iyi bir şekilde tanıtabilmek için bir kaç Avrupa ülkesinde endüstriyel kitchen anlamında reklam agı ve kampanyaları oluşturmayı planlamaktayız.

Neden Arge Endüstriyel Mutfak Tercih Edilmeli?

Paslanmaz ürünlerimiz kaliteli ve garantili olduğu kadar endüstriyel mutfakta servis ağımız ile %100 müşteri memnuniyetini gözediyoruz.

Hamur yoğurma makinaları, kıyma makineleri, soğutucu paslanmaz dolaplar, benmari, bakır davlumbaz, dik tip buzdolabı, soguk servis tezgahı, tost makinaları ve çay kahve ekipmanlarında kargo bedeli almıyoruz.

Paslanmaz servis arabaları, kumpir fırını, paslanmaz duvar dolabı, endüstriyel bulaşık yıkama makinası, paslanmaz istifrafı ve make-up dolaplarında da kurulum ücreti alınmamaktadır.

Sizleri bizimle endüstriyel mutfak malzemeleri ve ekipmaları alanında tanışmaya davet ediyoruz.

Türkiye de iş yaptığınız bazı firmaları söyeleyebilir misiniz?

Referanslarımız arasında Diler Çelik, Kosifler Oto, Kadıköy PTT Müdürlüğü hizmet binası, Sultanbeyli Aydos Sosyal tesisleri, Tavuk Dünyası, Sofra grup, henkel, THY catering olmak üzere bir çok memnun müşterimize bizi sorabilirsiniz...

Birlikte çalışmak dileğiyle,

Arge Kitchen