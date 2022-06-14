Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi

Ailesiyle Cizre ilçesinden mevsimlik işçi olarak Karacabey'in Bakırköy Mahallesi'ne gelen ve iki haftadır aranırken arazide cesedi bulunan Kezban Sakcak'ın cenaze işlemleri Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan Sakcak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Cizre'ye götürüldü.

Kezban Sakcak'tan haber alamayan yakınları, 29 Mayıs'ta durumu jandarmaya bildirmişti. İhbar üzerine bölgede Sakcak'ın ailesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir bulguya rastlanamamıştı. Sakcak'ın cesedi dün akşam Uluabat Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tarafından göl kenarındaki arazide bulunmuştu.