Milli İHA ve SİHA'lar ihracat şampiyonunu değiştirdi

- Muharebe sahasındaki başarısıyla dünya harp tarihinde doktrin belirleyen milli insansız hava araçları (İHA), ihracat başarılarıyla Baykar'ı bu alanda zirveye taşıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 27 sektörün ihracat şampiyonlarını açıkladı.

AA muhabirinin listeden yaptığı derlemeye göre, savunma ve havacılık sanayisinin ihracat şampiyonu uzun yıllar sonra değişti.

Baykar, global havacılık sanayi şirketleri için ürettiği uçak yapısallarının katkısıyla uzun yıllardır sektörün ihracat şampiyonu olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) geride bıraktı. Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI Taarruzi İHA ile son yıllarda dünyada ilgi gören Baykar, yaptığı sözleşmelerle ihracat gelirini sürekli artırıyor. Şirket, geçen yıl yaptığı 664 milyon dolarlık SİHA ihracatıyla savunma ve havacılık sanayisinin yeni ihracat şampiyonu oldu. Bu miktar şirketin 2021 cirosunun yüzde 80'den fazlasına karşılılık geldi.

Baykar, öz kaynaklı Ar-Ge projeleriyle bugüne kadar Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'yı geliştirdi ve kullanıma sundu. Her 3 platform da Türkiye'de kullanılmasının yanı sıra ihracat başarısına ulaştı.

Şirket, aynı modelle Bayraktar DİHA, Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'yı göreve hazırlıyor.

- Yeni sözleşmeler için görüşmeler sürüyor

İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, Bayraktar TB2 için 21 ülkeyle sözleşme imzaladı. Dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen İHA'sı olan Bayraktar TB2 için yoğun bir üretim ve teslimat trafiği sürüyor.

Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen Bayraktar AKINCI TİHA için de 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

Baykar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı için bir dizi ülkeyle de ihracat görüşmeleri yürütüyor.

Bayraktar TB2'de yüzde 93 gibi yüksek yerlilik oranına sahip Baykar, yurt dışına sattığı İHA'larla çok sayıda yerli şirkete ihracat yapma imkanı da sağlıyor.